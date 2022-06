Musicanovi, violini e piano: "Mozart incontra Beethoven"

NOVI LIGURE — “Mozart incontra Beethoven” è il titolo del nuovo appuntamento della rassegna Musicanovi, che si terrà stasera, venerdì 3 giugno, alle 21.00, nell’auditorium Casella (via Verdi 37) a Novi Ligure. La rassegna è organizzata dall’associazione Alfredo Casella e ospita in città le eccellenze del panorama musicale e i giovani talenti che vi si affacciano in questi ultimi tempi.

A esibirsi sarà l’Ensemble Felice De Giardini, formata da Fabrizio Pavone e Gianmarco Andreoli ai violini, Maurizio Redegoso alla viola, Ferdinando Vietti al violoncello insieme a Maurizio Barboro al pianoforte.