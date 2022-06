"Anime in Astrazione": al Forte di Gavi un percorso d'arte

GAVI— Domani, domenica 5 giugno, a partire dalle 14, si inaugura al Forte di Gavi la mostra di pittura ‘Anime in Astrazione’ di Paolo Amoretti e Ilaria Berenice, promossa da Arte and Cuisine in collaborazione con la Direzione regionale Musei Piemonte, la Direzione del Forte e con il patrocinio del Comune.

L’esposizione propone un’antologica con interpretazioni di entrambi gli artisti prevalentemente incentrate sul tema del volto, attraverso un excursus articolato in sale in cui si alternano opere riunite per autore e stile, a cominciare dall’antica chiesetta che presenta dipinti ispirati ai personaggi e alla storia del Forte. Dopo l’incipit negli spazi della chiesa si prosegue in ambienti dedicati al percorso stilistico dei due artisti: dalla ritrattistica più figurativa e realistica fino verso l’astrattismo più puro, ma anche visionario che corrisponde all’attuale riflessione creativa di entrambi i pittori.

Woda Woda: «Portiamo al Forte il nostro rock in chiave acustica» La band di Serravalle Scrivia domenica suonerà a Gavi per l'inaugurazione della mostra di Paolo Amoretti e Ilaria Berenice

La partecipazione all’evento inaugurale è a ingresso gratuito, previo messaggio di prenotazione con la specifica dei nominativi (inviando WhatsApp al 349 6078972). La mostra può essere visitata fino al 24 luglio nei giorni di apertura del Forte (prenotazione obbligatoria; biglietto: un euro).

Durante il rinfresco, i Woda Woda suoneranno live. «Proporremo brani entrati nel cuore delle persone, come ‘Medusa’ e ‘Dipendenza’, poi faremo le canzoni del nuovo ep e qualche cover - commenta Max Montecucco - Suoneremo anche ‘Divano giallo’ dedicata a Lucrezia Paone e ‘Volerai’ che è stata scritta per ricordare mio padre e che dedicheremo a Pietro Martino». Il live verrà introdotto dal poeta Gianluca Gismondi.

