Mountain bike, al parco Castello torna la Piemonte Cup

NOVI LIGURE — Il Parco Castello è pronto per l'evento di mountain bike che si svolgerà oggi a Novi Ligure e come già avvenuto lo scorso ottobre il parco è stato sistemato al meglio per ospitare i biker che sopraggiungeranno a Novi da tutto il Piemonte e dalle regioni limitrofe.

Il polmone verde che sovrasta la città oggi sarà il teatro di una importante gara giovanile: quest'anno la Federazione Ciclistica Italiana ha assegnato alla organizzazione de I Cinghiali una prova della ‘Piemonte Cup’ con la titolazione di prova unica valida come titolazione dei campioni regionali di specialità per le categorie esordienti ed allievi. Con grande motivazione I Cinghiali si sono prodigati per predisporre un circuito all'interno del parco che rispecchia le caratteristiche di questa specialità ciclistica. Per coinvolgere anche la città di Novi Ligure, le partenze delle gare del mattino verranno date dal centro e anche parte del percorso scenderà in alcune vie del centro storico.

Oggi sarà una grande festa del ciclismo, come la città madrina di grandi campioni si merita: infatti oltre ai ragazzi più grandi che saranno protagonisti al mattino, nel pomeriggio si continuerà con altre gare, quelle riservate ai più piccoli che si cimenteranno in una prova del challenge regionale Mtb Trophy 2022. Il parco Castello vedrà quindi una gioiosa invasione di ragazze e ragazzi che diventeranno i protagonisti di una completa giornata di sano sport.

I Cinghiali e la Pro Loco sono pronti a dare il benvenuto e la giusta accoglienza orgogliosi di poter fare scoprire una parte della città così importante e così predisposta anche per accogliere manifestazioni sportive come la Mountain Bike. I ragazzi novesi, compresi quelli più piccoli delle categorie giovanissimi, aspettano quindi una massiccia partecipazione per ricevere il giusto tifo. Nel primo pomeriggio si svolgerà anche una prova promozionale per tutti i bambini che vorranno provare a cimentarsi con la mountain bike.