Cassano, una settimana di musica, arte, cultura e ambiente

CASSANO SPINOLA — Oggi alle 21.30, nella piazzetta degli Scacchi di Gavazzana, la Treves Blues Band (capitanata dal cantante Fabio Treves) inaugura la Settimana dell’arte e della cultura di Cassano.

La Settimana - che proseguirà fino al 12 giugno - esordisce quest’anno (con la speranza di procedere a nuove edizioni) da un pensiero comune di rinascita dopo momenti così difficili - sottolinea Giulia Lagorio, consigliera comunale di Cassano - L’idea base nasce dal voler creare un evento nuovo e diverso che permettesse la collaborazione delle diverse associazioni presenti sul territorio e richiamasse l’attenzione su due temi fondamentali e sempre attuali, la cultura e l’ambiente. Le nostre associazioni hanno lavorato duramente per creare un mix di eventi che rappresentasse la cultura nel nostro Paese in tutte le sue forme, comprendendo eventi di carattere musicale, eventi sportivi, un aperitivo letterario con gli scrittori cassanesi ed eventi di carattere ludico».

Martedì 7 giugno, in piazza XXVI Aprile, dalle ore 18.00, aperitivo letterario e muri dipinti. «I ragazzi di tutte le scuole di Cassano (dalla prima infanzia alle medie) avranno modo di intervenire durante l’aperitivo letterario per rappresentare le loro idee sul futuro del nostro pianeta. È proprio ai giovani ed alle loro famiglie che dedichiamo l’impegno mosso per questo evento perché sappiano sempre che la cultura non è mai noia e la conoscenza non è mai fine a se stessa».

Mercoledì 8, dalle 18, per le vie del borgo di Gavazzana, street food, mostra del concorso fotografico e di quadri. Giovedì spettacolo con Claudio Lauretta, venerdì festa di fine anno scolastico, sabato pomeriggio green con manifestazione ciclistica e domenica caffè concerto.