"Appunti di vita", pagine di diario e testimonianze sulla disabilità

NOVI LIGURE — Oggi alle 17.30, nella sala conferenze Ascom in viale Saffi 55 a Novi Ligure, Enrica Bosio, intervistata da Alessandro Tacchino, presenterà il suo nuovo volume “Appunti di vita” edito da Edizioni Vallescrivia.

Dopo aver raccontato il suo percorso di rinascita nel suo primo libro ”La mia strada” (Edizioni Vallescrivia, 2018), Enrica Bosio torna in libreria con un racconto di rara potenza sulla disabilità visiva e su come sia possibile affrontarla soltanto chiedendo e dando aiuto. In questo nuovo viaggio, l’autrice, va oltre la sua storia, narrandoci di Gaia, Romina e Silvia.

Tre vite che si incontrano, tre storie commoventi, ironiche e straordinarie che trovano il loro punto di riferimento nell’autrice, ancora una volta, grande e sopraffina osservatrice del mondo che ci circonda. Sono appunti, suggestioni, pagine di diario e testimonianze, un libro scritto per raccontare, senza mai scadere nell’autocommiserazione, la quotidianità di chi non vede, e per insegnarci una verità che, invece, riguarda tutti: da soli non possiamo andare da nessuna parte.

Alla presentazione parteciperanno inoltre: Valter Scarfia, presidente Unione Ciechi e Ipovedenti di Alessandria, che ha realizzato la versione audiolibro dell’opera insieme a Federica D’Alessandro, voce narrante, e le tre protagoniste del volume, Gaia Gandini, Romina Gastaldo e Silvia Fea Sbaraglia.