Motostore al Serravalle Retail Park

E' tutto pronto, al Serravalle Retail Park, per l'inaugurazione - sabato 18 giugno alle 10 - del Motostore Village, il nuovissimo format di Motostore, la prima catena di negozi in Italia completamente dedicata all'abbigliamento e accessori per motociclisti.

Si tratta del primo punto vendita relativo a un nuovo concept che si estende su circa 1.000 metri quadri: all’interno uno "shop in shop" dove i marchi più importanti di accessori e abbigliamento moto avranno un proprio spazio dedicato.

"Motostore Village - viene evidenziato dal Retail - ha l’ambizione di non essere solo un semplice store, ma di diventare il luogo dei sogni del motociclista in cui, oltre a trovare un’ampia scelta di articoli di abbigliamento e accessori, il cliente potrà godersi le moto esposte in collaborazione con concessionari e altri partner, intrattenersi nella zona gaming o rilassarsi nell’area lounge".

Sabato, giorno dell'inaugurazione, saranno presenti Midland, alcuni motoclub della zona e con uno stand dedicato anche Luca Ravezzani, noto influencer di settore conosciuto come NoisyBoy che, insieme al socio Matteo, porterà a Serravalleil progetto NoisyStyle.