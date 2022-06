A San Remigio la poesia della musica si intreccia all'arte

PARODI LIGURE — Sta prendendo corpo l’accordo culturale fra i Comuni di Novi e di Parodi Ligure. Oggi alle 18.30, nell’ex abbazia di San Remigio di Parodi si terrà la presentazione dei cataloghi di “Quattro amici pittori” e “Naturalmente astratto”, mostre d’arte realizzate la scorsa stagione rispettivamente a Parodi e Novi.

Durante l’incontro, a ingresso gratuito, dialogheranno l’assessore alla Cultura di Novi, Andrea Sisti e il vicesindaco di Parodi, Bruno Merlo con i curatori delle mostre, Gian Paolo Ghelardi e Chiara Vignola. Sarà “della partita” il pittore Alberto Boschi, una delle voci artistiche più autorevoli del Novecento pittorico. Dopo la chiacchierata è previsto, alle 19,30, un concerto per la presentazione del nuovo album del duo Crocco-Margaritella.

L’arte e in particolare la pittura di Alberto Boschi, oggetto di due importanti mostre nei due Comuni, è il primo ideale tema di approfondimento condiviso, perché entrambi crediamo nella cultura come straordinario veicolo di promozione del territorio». Anche per il sindaco di Parodi Carolina Ruzza «Quella siglata con Novi è una collaborazione importante che permetterà di mettere in luce il potenziale del nostro territorio».

Alberto Boschi, infatti, è stato protagonista lo scorso agosto di una rassegna allestita a San Remigio, poi, nell’autunno è stata inaugurata al museo dei Campionissimi una sua personale che tanti quadri mai esposti dall’artista, frutto della sua arte degli ultimi anni.