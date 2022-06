Viaggio sulle ali dell'arte: Ruax espone "Oltre i percorsi"

GAVI — Verrà inaugurata oggi alle 17.00, nell’atrio del palazzo municipale di Gavi, la mostra di pittura di Claudio Ruax. “Oltre i percorsi” - questo il titolo della mostra patrocinata dal Comune - ci guida tra le percezioni, i pensieri, i ricordi e i sogni dell’artista. La constante ricerca estetica e pittorica cerca di aprire nuovi spazi oltre quelli visibili, oltre i percorsi già fatti per scoprirne dei nuovi. Un esercizio pittorico ed emozionale che lascia la sua impronta in ogni pennellata, in ogni scelta stilistica, in ogni colore.

La forma primordiale è libera di essere studiata, sintetizzando lo spazio e il tempo. Le immagini e la durata di esse nella coscienza ci porta il vago ricordo di ciò che era precedentemente e di quello che ancora è. L’esposizione sarà visitabile fino al 26 giugno e aperta dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dal venerdì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30.