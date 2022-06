Arquata in musica: spettacolo pirotecnico, arte e gastronomia

ARQUATA SCRIVIA — In occasione della Giornata mondiale della musica, oggi Arquata Scrivia si trasformerà, a partire dalle 18, in un palcoscenico all’aperto dove le note saranno protagoniste. Lungo le vie del centro saranno disseminati angoli musicali e ci sarà anche uno spettacolo pirotecnico. I negozi arquatesi saranno aperti anche la sera e si potrà curiosare fra i banchi del mercatino tipico. Non mancherà il buon cibo con la serata gastronomica.

Fino alle 23.00 sarà anche aperta la mostra "Pietro Villa. Acqueforti, natura luce e struttura" allestita nell'atrio del palazzo comunale di Arquata Scrivia (è stata prorogata fino al 30 giugno). La rassegna è organizzata in collaborazione con l'associazione "Il Triangolo Nero" di cui Villa fu tra i soci fondatori sin dal lontano 1987. Un'opportunità ulteriore per ammirare le opere del maestro alessandrino: artista di grande talento, certamente uno dei più importanti incisori del Novecento – fatto questo assodato dalle recente acquisizione di alcuni suoi fogli nelle collezioni del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi di Firenze – forse ancora poco conosciuto ai più.