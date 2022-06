"Il lavoro come valore": gli anni della Flm visti da Renzo Penna

NOVI LIGURE — Oggi, mercoledì 22 giugno alle 18.00, al circolo Ilva di Novi Ligure (corso Piave) prenderà il via la terza edizione della rassegna “Dalle storie alla storia”, che si snoderà nei mesi estivi, sino a settembre, raccontandoci di storia e storie di donne e uomini che hanno saputo “fare la differenza”. A organizzarla è l’Isral, l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria.

Il primo incontro verterà sul volume di Renzo Penna “Il lavoro come valore. Gli anni delle lotte sociali, della tensione, dei diritti e dell’unità” (Falsopiano 2022). Il libro ripercorre la storia della Flm, la federazione dei lavoratori metalmeccanici composta da Fiom, Fim e Uilm. Gli anni presi in esame da Penna sono quelli dal 1968 al 1980, un periodo di forti tensioni sociali e di lotte per i diritti.

«Il libro di Renzo Penna ricostruisce una lunga e complessa storia del movimento sindacale del nostro paese, quella che va dalla fine degli anni Sessanta all’inizio degli anni Ottanta – scrive Maurizio Landini nella prefazione del volume – È una storia intensa nella quale l’autore, con intelligenza e passione, ci parla delle lotte operaie della sua città, Alessandria, senza mai distogliere lo sguardo e l’attenzione dagli eventi importanti che hanno caratterizzato in quegli anni la vita politica, sociale, culturale del nostro paese e, in essa, del sindacato stesso (del mondo del lavoro)».

Con l’autore dialogheranno Renzo Tornatore, ex coordinatore di zona Flm, e Beppe Bisio, ex delegato sindacale Flm nel consiglio di fabbrica dell'Italsider. Modera Marco Sali, coordinatore di zona Cgil Novi-Ovada. La rassegna è resa possibile grazie al contributo della Fondazione Crt e della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.