L'estate novese torna a brillare con i fuochi d'artificio

NOVI LIGURE — L’estate novese torna “all’antico”: dopo i due anni di Covid, con gli appuntamenti ridotti al minimo, Novi Ligure propone per il 2022 un calendario ricco di eventi un po’ per tutte le età, tra musica e teatro, libri e arte.

Tra le principali novità, da segnalare il concerto gratuito dei “The Kolors” che si terrà sabato 16 luglio nel piazzale dell’ex caserma Giorgi. Venerdì 8 e sabato 9 luglio Novi ospiterà la semifinale e la finale del talent show Bravissima. Confermati i “Venerdì di luglio”, anche se quest’anno gli appuntamenti in programma saranno solo tre: il 1°, l’8 e il 15 luglio (per l’ultima serata in programma gli show cooking di Tracy Eboigbodin, vincitrice di Masterchef 2022, ed Enrico Bongiovanni della trasmissione “La Prova del Cuoco”).

Novi Summer Festival, esordio a luglio con il tour dei Kolors Il 16 luglio nel cortile della ex caserma Giorgi di Novi Ligure primo appuntamento con la nuova rassegna musicale

La tradizionale fiera con le bancarelle in viale Saffi si svolgerà dal 5 al 7 agosto. In programma anche il concerto della Madonna della Neve (3 agosto) e lo spettacolo pirotecnico di venerdì 5 agosto. Negli stessi giorni si terrà la terza edizione di “Novi gelato in festa”, festa del gelato artigianale. Infine, sabato 6 agosto nel piazzale ex corriere è in programma uno spettacolo di wrestling.

Gli spazi di Corte Solferino vengono confermati come sede di numerosi eventi, tra cui la serata di ballo liscio con l’Orchestra Bagnasco (6 luglio), la rassegna “Teatro km zero” a cura della Pro loco Parco Castello, la silent disco (31 luglio, 7 e 14 agosto), il concerto tributo a Jimi Hendrix in versione jazz (18 agosto).

Prosegue per tutto il mese di luglio la rassegna “Novi d’autore”: ogni giovedì in Biblioteca presentazioni di libri, incontri, conferenze, con autori noti del panorama letterario nazionale e locale; per gli appassionati di motori, in evidenza giovedì 28 luglio la presentazione del libro di Carlo Pernat, storico team manager del motomondiale e scopritore di grandi campioni di motociclismo.

Dance Night con Georgia Mos, la dj acclamata in tutto il mondo A Novi Ligure una serata tutta dedicata alla musica con l'artista lanciata dalla trasmissione tv Top Dj. Organizza Vanja Lasagna

Spazio anche per i più piccoli con “Nel chiostro delle storie”, letture animate presso la Biblioteca ogni martedì di luglio. Sempre a luglio, tutti i giovedì alle ore 17 presso il Parco Castello sono in programma le “Letture sotto il cielo”, in collaborazione con La Bottega del Sanconiglio.

L’arte fotografica è al centro della mostra “Il femminile di uguale” visitabile a luglio nelle sale d’arte del Museo dei Campionissimi. Da non perdere gli appuntamenti con le tradizionali sagre della Merella: festa della trebbiatura (9 e 10 luglio), sagra della trippa (dal 19 al 21 agosto), sagra dei ceci (dal 26 al 28 agosto).

A settembre sono in programma anche la Festa dello Sport, le visite guidate di “Cascine aperte” (domenica 4 settembre), la seconda edizione della Festa della moneta e delle Fiere di cambio (dal 29 settembre al 1° ottobre) e un nuovo appuntamento con la grande musica nell’ex caserma Giorgi. Nel calendario sono inseriti altri appuntamenti che si terranno nel centro storico (tra cui il torneo di scacchi e l’ottava edizione della rassegna culturale Hortus Conclusus diretta da Andrea Lanza) e nella suggestiva cornice del Parco Castello.