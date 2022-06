A Voltaggio il banco di prova della app per il turismo fai da te

VOLTAGGIO — Intercettare i flussi del turismo slow e “fai da te”, e sfruttare le potenzialità del territorio con un progetto che non richiede infrastrutture complesse. La sperimentazione del Distretto del Novese, l’ente di promozione turistica e commerciale composto da ben 34 Comuni, parte da Voltaggio: lì, domani, verrà inaugurato il primo percorso di segnaletica turistica interattiva e “parlante”, collegato alla app Visit Dn. Il progetto prevede una rete di segnaletica turistica interattiva con qr-code, per dare informazioni on demand a chiunque le richieda, tramite un info point sempre attivo, ventiquattr’ore su 24, in italiano e inglese.

La particolarità di questo progetto è che, per la prima volta, vi sarà un supporto omogeneo per i 34 comuni del Distretto del Novese. E sarà totalmente inclusivo: non solo si potranno leggere le informazioni storiche e le curiosità sulle principali attrazioni turistiche ma anche ascoltarle attraverso il proprio cellulare che, per l’occasione, si trasformerà in una audioguida.

Voltaggio, restauro completato per l'oratorio di San Giovanni I lavori dell'Arciconfraternita di Santa Maria del Suffragio sono stati finanziati dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Crt

Voltaggio è il primo Comune a inaugurare la segnaletica turistica che via via nei prossimi mesi andrà ad essere posizionata in tutto il Distretto. L’appuntamento è domani alle 16.45, al suggestivo ponte dei Paganini. La scelta della data è stata fortemente voluta dal sindaco Giuseppe Benasso, in quanto va a coincidere con l’apertura della stagione estiva 2022 della Pinacoteca, dove sono allocati numerosi capolavori dell’arte italiana (per importanza è la seconda in Piemonte).

L’itinerario si snoda dal ponte dei Paganini fino a raggiungere la pinacoteca di Voltaggio, toccando altri punti d’interesse come l’oratorio del Gonfalone, l’oratorio di Sant’Antonio, l’oratorio di San Giovanni e la fonte dell’Acqua Sulfurea. Il collegamento con Google Maps permette di verificare la distanza che separa una postazione dagli altri punti e impostare il navigatore per raggiungerlo agevolmente. Inoltre, ogni punto è stato reso “social friendly”, in modo da poterlo condividere sui principali social network (come Facebook, Instagram, Telegram, What’s App, Twitter).