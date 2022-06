Borghetto, ponte sul Borbera: ok al progetto per l'ampliamento

BORGHETTO BORBERA — Approvato il progetto per la ristrutturazione del ponte sul Borbera, a Borghetto, tra Torre Ratti e Castel Ratti. La giunta del sindaco Enrico Bussalino la settimana scorsa ha dato l’ok al progetto definitivo per la messa in sicurezza del manufatto, lungo circa 200 metri. Il costo stimato per l’opera è di un milione e 90 mila euro.

Prima di dare il via ai lavori, però, serve il parere della Soprintendenza e, a seguire, la procedura d’appalto. La manutenzione del ponte di Castel Ratti è all’ordine del giorno da diverso tempo, ma la pandemia ha di fatto bloccato tutto l’iter. Sulla base del cronoprogramma redatto a suo tempo, il cantiere dovrebbe durare circa un anno.

Il progetto prevede di intervenire con il consolidamento delle pile del ponte tramite un colletto in cemento armato e con l’allargamento della sede stradale. Dagli attuali 3,9 metri si passerà a 6,3 metri. Lo spazio a disposizione dei veicoli però rimarrà sempre lo stesso (3,5 metri). L’ampliamento servirà per installare nuove barriere di sicurezza sui bordi del ponte e per realizzare una passerella pedonale larga 1,2 metri.

L’opera è stata progettata dallo studio R & P Engineering di Serravalle Scrivia, mentre le indagini diagnostiche e geologiche sono state compiute dai professionisti Alberto Dolcino di Castelletto d’Orba e Silvio Andrea Basso di Ovada.