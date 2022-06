Centro estivo anche per i bambini ucraini, grazie al Rotary

NOVI LIGURE — Anche i bambini ucraini potranno partecipare ai centri estivi organizzati a Novi Ligure, grazie a un accordo tra il Comune, la parrocchia del Sacro Cuore e il Rotary Club di Novi Ligure, che metterà a disposizione le risorse necessarie.

Venerdì mattina l’intesa è stata formalizzata dal sindaco Gian Paolo Cabella e dall’assessore agli Affari sociali Marisa Franco, che hanno incontrato le famiglie ucraine residenti in città. Il progetto si inserisce nel “Patto educativo di comunità” sottoscritto tra Comune e istituti scolastici, a cui collaborano il Cpia, centro di istruzione per gli adulti, il Rotary e l’associazione di volontariato Esagono di Alessandria.

Recital pianistico di Umberto Ruboni per i bambini ucraini L'evento è organizzato dall'associazione NoviMusica e Cultura in collaborazione con la sezione novese dell'Unicef alla quale andrà il ricavato

Centrale la collaborazione di don Giuseppe Turrici, per l’organizzazione delle varie attività. Infatti, a partire da lunedì 27 giugno, il ritrovo per i bimbi sarà proprio alla parrocchia del Sacro Cuore. Le attività si sposteranno, poi, nel centro estivo organizzato presso il Parco Acos, grazie al contributo del Rotary. Inoltre i volontari di Esagono – che conoscono la lingua ucraina, russa e italiana – proseguiranno il supporto scolastico ed educativo, esperienza già maturata presso le scuole nei mesi scorsi. Tra le altre cose, sono previste anche gite fuori porta nelle piscine della zona e in altri parchi acquatici.

«Facciamo tutto quello che è in nostro potere per aiutare le famiglie ucraine – ha commentato il sindaco Cabella – soprattutto per i più piccoli, affinché non debbano sentire il peso del conflitto e possano godere della spensieratezza estiva. Voglio ringraziare profondamente tutti coloro che si sono spesi per questa iniziativa, che abbiamo sostenuto e patrocinato con grande piacere».