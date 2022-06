Giancarlo Barbara, il cabarettista tv apre i "Venerdì di luglio"

NOVI LIGURE — È tutto pronto per i "Venerdì di luglio", la manifestazione estiva organizzata a Novi Ligure dal consorzio dei commercianti "Cuore di Novi". «L’edizione 2022 sarà ridotta rispetto al passato – dicono dal consorzio presieduto da Fabrizio Stasi – Si è infatti deciso di promuovere solo tre serate, rispetto alle 4-5 del passato». La decisione è stata presa sia per motivi economici sia per questioni organizzative. «Visto che le serate saranno solamente tre, chiediamo ai commercianti di avere tutti i negozi aperti, sarà la risposta migliore che si potrà dare ai novesi e ai tanti visitatori che ogni anno vengono nella nostra città per godere di momenti di relax e divertimento».

Si partirà domani, venerdì 1° luglio, in concomitanza con l’avvio dei saldi estivi che formalmente inizieranno il 2 luglio. Il format della prima serata sarà quello ormai classico, con negozi aperti fino a tarda sera, l’esposizione delle auto e gli intrattenimenti musicali in diversi punti del centro cittadino. Ma non ci sarà solo questo: in piazza Dellepiane, infatti, si potrà assistere allo spettacolo del cabarettista Giancarlo Barbara, volto noto dei programmi televisivi “Zelig” e “Colorado”. In piazza Carenzi avrà luogo, invece, una sfilata di moda.