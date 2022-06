"Il borgo delle storie", il teatro per decifrare il presente

GARBAGNA — Il festival “Il Borgo delle Storie” fa ritorno a Garbagna. Oggi, giovedì 30 giugno, saranno tre i momenti di spettacolo proposti. Alle 17.00, Emanuele Arrigazzi, direttore artistico della manifestazione insieme ad Allegra De Mandato, interpreterà “Guerra”, breve monologo da “La strada dei Panzer” di Heiner Muller.

Alle 19.00, in scena ci sarà lo spettacolo "Il segreto di Dedalo", scritto e interpretato da Giorgio Boccassi, per la regia di Donata Boggio Sola. Musiche originali di Egidio Perduca e Mauro Isetti. Alle 22.00 il palco verrà calcato da Debora Villa con il suo recital “Venti di risate!”, uno spettacolo che raccoglie il meglio del suo repertorio. Prenotazione consigliata per tutti gli eventi del festival chiamando il numero 335 7615310 (anche whatsapp).

Venerdì 1° luglio

Domani, venerdì 1 luglio alle 17.00, replica di “Guerra”. Alle 18.00 presentazione del libro “Chisciotte” di Antonio Moresco. Alle 19.00, “Mad in Europe”, di e con Angela Demattè. Alle 21.00 fiabe per bambini a cura di Libreria Namastè. Alle 22.00 “Kohlhaas”, di e con Marco Baliani, regia di Maria Maglietta.

Sabato 2 luglio

Sabato 2 luglio alle 17.00, seconda replica di “Guerra”. Alle 18.00 presentazione del libro “A Berlino” di Ilaria Gaspari. Alle 19.00, “Il bosco” tratto dai testi di Robert Walser, adattamento di Paolo Musio. Alle 21.00, fiabe per bambini a cura di Libreria Namastè. Alle 22.00 “L’ultima estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo” di Claudio Fava.

Domenica 3 luglio

Domenica 3 luglio, la mattina e il pomeriggio sono dedicati ai più piccini. Alle 11.00 si terranno i laboratorio per bambini di Natale Panaro a cura di Associazione Sarina. Alle 17.00, spettacolo di burattini “Meneghino nel castello dei sospiri” con Valerio Saccà.

Alle 18.00 presentazione del libro “Sarà solo la fine del mondo” di Liv Ferracchiati. Alle 21.00, fiabe per bambini a cura di Libreria Namastè. Alle 22.00 “Emanuele Arrigazzi plays Ermanno Cavazzoni with The Open Trio”, liberamente tratto da “Il pensatore solitario” di Ermanno Cavazzoni.