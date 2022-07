Ricci (Buona Destra): «Scenderemo in campo per la nostra Novi»

NOVI LIGURE — Riceviamo e pubblichiamo da Claudio Ricci, referente cittadino della Buona Destra di Novi Ligure:

Come comitato della Buona Destra di Novi Ligure, dopo quanto accaduto e soprattutto dopo l’atto di irresponsabilità da parte dei consiglieri dimissionari che di fatto hanno fatto commissariare la nostra città con le conseguenze che ne verranno, abbiamo deciso di metterci al servizio dei cittadini garantendo la nostra partecipazione alle prossime elezioni amministrative.

Con una particolare attenzione alle tematiche sociali, allo sport, alle cultura e all'integrazione dei tanti cittadini novesi che qui abitano e lavorano onestamente, la Buona Destra vuole fare di Novi una città in cui sia nuovamente piacevole vivere. Cercheremo di mettere in atto politiche a difesa di famiglie, lavoratori e imprese, con una particolare attenzione per tematiche come turismo e ambiente, senza dimenticare il tessuto imprenditoriale locale.

Novi necessita di un’amministrazione in grado di ascoltare le istanze del territorio e dei suoi cittadini, venendo incontro alle loro esigenze, senza strumentalizzazioni politiche o giochi di rivalsa personale del singolo personaggio politico.

In questi giorni inizieremo a confrontarci con le altre forze politiche. Siamo disponibili a confrontarci e collaborare con tutti coloro che vorranno scrivere con noi un programma serio e fattibile, senza promesse irrealizzabili e senza copioni calati dall’alto. Ma soprattutto, con coloro che abbiano l’intenzione di mettere in lista persone che davvero vogliono lavorare ad un progetto di miglioramento e ammodernamento della nostra città. Novi ha la necessità di ripartire per crescere e Novi dovrà essere messa al centro di un progetto concreto e vincente.

