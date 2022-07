Aulularia e Magus: in scena gli allievi del Teatro della Juta

STAZZANO — Doppio appuntamento nel weekend per la compagnia Intro/Estro e il Teatro della Juta, all’insegna della Commedia dell’Arte. Il primo spettacolo, “Aulularia - La Commedia della Pentola”, andrà in scena stasera, venerdì 8 luglio alle 21.30, al campo sportivo di Albarasca.

Sabato 9 luglio, sarà “Magus” ad essere rappresentato alle ore 21.00 al complesso monumentale Santa Croce di Bosco Marengo. L’iniziativa fa parte di “Bosco libera l’arte” che nasce dall’esigenza di valorizzare e sostenere due beni comuni importanti del territorio di Bosco Marengo: il complesso monumentale di Santa Croce, eletto luogo del cuore del Fai nel 2016, uno dei più bei monumenti della provincia e Cascina Saetta, primo bene confiscato alle mafie sul territorio provinciale e destinato al riuso sociale. Durante gli spettacoli verranno raccolti fondi per sostenere le diverse associazioni coinvolte e per cofinanziare il progetto. Per info e prenotazioni: cell. 339 5429092.

Entrambi gli spettacoli sono scritti e diretti dal regista Luca Zilovich, che da tempo collabora con il Teatro della Juta.