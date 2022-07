I Venerdì di luglio con lo show Bravissima, musica e buon cibo

NOVI LIGURE — Stasera a Novi Ligure tornano i "Venerdì di luglio", con i negozi aperti fino alla mezzanotte per lo shopping estivo, gli intrattenimenti musicali lungo le vie del centro e la semifinale di Bravissima, il talent show di Valerio Merola portato in città da Giovanni "Vanja" Lasagna. Stasera sarà festa anche a Porta Genova (piazza Sant'Andrea), con l'esibizione live dei Majin Blues a partire dalle 21.30.

La finale di Bravissima si terrà invece domani, sabato 9 luglio, sul palco e sulla passerella allestiti in piazza delle Corriere (via Pietro Isola), dove si esibiranno e sfileranno tante ragazze che si sfideranno a suon di bellezza, canto, ballo e musica per sancire chi di loro è la “Bravissima” novese. In giuria, influencer, vip e personaggi dello spettacolo. A metà della serata ci sarà anche l’esibizione di Vanja Lasagna, una performance che si sarebbe dovuta tenere durante il Motor Show e che sabato sarà replicata con la partecipazione di due bellissime modelle milanesi.