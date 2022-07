Pendolari in piazza: «Firme per il ripristino delle linee chiuse»

NOVI LIGURE — Pendolari in piazza a Novi Ligure per sostenere la proposta di legge popolare sul ripristino delle linee ferroviarie soppresse. Domani, sabato 9 luglio, per tutta la mattina, i volontari dell’Apn, l’associazione dei pendolari novesi, saranno presenti in piazza Indipendenza con un gazebo per raccogliere le firme necessarie da presentare alla Regione, in collaborazione con il movimento Europa Verde.

«Come Associazione Pendolari Novesi abbiamo ben presente l’importanza che ha la ferrovia nell’ottica del trasporto pubblico e l’impatto negativo che la chiusura di una ferrovia ha sul territorio», spiega il presidente dell’Apn Andrea Pernigotti. Per firmare a sostegno della proposta di legge popolare, occorre essere residenti in Piemonte e presentare un documento di identità.

Pendolari: «Treni per l'Emilia? Un contentino: servizi peggiorati» L'associazione Apn di Novi Ligure chiede invece di risolvere le criticità del collegamento con Genova Brignole

Oltre alle linee ferroviarie che sono state sospese, ci sono poi i problemi di tutti i giorni. Con l’entrata in vigore dell’orario estivo, è stato eliminato il treno regionale diretto ad Arquata Scrivia, in partenza da Alessandria alle 17.55. «Questo crea notevoli disagi in quanto il convoglio successivo in direzione sud è alle 18.31 e per giunta senza fermata nella stazione di Frugarolo», afferma Pernigotti.

L’Apn, insieme alle altre associazione dei pendolari del territorio, chiede il ripristino della corsa eliminata. In alternativa, propone di prolungare fino a Genova il treno 2135 delle 16.30 da Torino, che attualmente si interrompe ad Alessandria. «In tal modo si allevierebbe il disagio dei moltissimi utenti in partenza da Alessandria ai quali sarebbe consentito raggiungere Frugarolo, Novi, Serravalle, Arquata, Ronco e Genova in tempi ragionevoli».