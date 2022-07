"Voces" di Luciana Guido, l'unicità di sette personaggi femminili

VOLTAGGIO — Questa sera, venerdì 8 luglio alle 21.30, nell’area verde adiacente al convento dei Frati Cappuccini di Voltaggio, andrà in scena una prova teatrale aperta al pubblico con ingresso a offerta libera, con ricavato che verrà devoluto al convento.

Verrà rappresentato lo spettacolo “Voces”, scritto dalla voltaggina Luciana Guido, regia di Alessia Pellegrino; musiche originali dal vivo Flavio Bertuccio. In scena ci saranno Marcella Cortese, Daniela Guarrera, Luciana Guido, Federica Kessisoglu, Daniela Paola Rossi, Benedetta Tartaglia e Maura Zanardi.

Un coro di sette donne, che evoca la drammaturgia classica e che porta in seno le unicità di sette personaggi femminili colti in un momento cruciale della loro esistenza; sette voci che aprono squarci su realtà ed emozioni profondamente radicate nella sensibilità femminile, ma che appartengono all’umanità tutta. Saffo e Maddalena sono solo due delle figure evocate.

Per la sua particolare valenza culturale, lo spettacolo è stato scelto per essere portato in scena nel restaurato teatro romano di Nervia, a Ventimiglia, gioiello di inestimabile valore storico, architettonico e culturale della Liguria.

La particolarità della compagnia TeatrAiòn è che è composta da donne che lavorano fianco a fianco da anni.