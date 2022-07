"Dalla strada al palco", Pietro Poggio protagonista sulla Rai

NOVI LIGURE — Pietro Poggio, 26enne di Novi Ligure, è stato tra i protagonisti della prima puntata di “Dalla strada al palco”, il talent show condotto da Nek in onda ogni martedì in prima serata su Rai Due: in scena artisti di strada, musicisti e cantanti che hanno la possibilità di esibirsi in televisione per mostrare il proprio talento.

E Pietro Poggio il talento l’ha sempre avuto, fin da ragazzino, quando a 14 anni ha intrapreso gli studi al liceo artistico Barabino di Genova. Poco dopo, affascinato dai madonnari, con i suoi gessi ha iniziato a riempire di colori i marciapiedi della Liguria.

Poi il colpo di fulmine: «Un giorno ho incontrato un artista di strada che faceva spettacoli manipolando sfere di cristallo», spiega. Si chiama giocoleria di contatto, o contact juggling all’inglese. Sul palco della trasmissione tv, Okiso – questo il nome d’arte di Pietro Poggio – ha stupito il pubblico con una performance affascinante.

«Quando mi esibisco provo molte emozioni, una gioia intensa, quasi una sensazione magica», dice. Certo, stare davanti alle telecamere non è la stessa cosa: «L’esperienza in televisione mi è piaciuta molto, è bello mettersi in gioco in un contesto nuovo e avere nuovi stimoli. Ma quando si sta in strada c’è un contatto diverso con gli spettatori, è come se si riuscissero a connettere le persone».

Pietro negli ultimi anni ha vissuto in maniera itinerante fino all’arrivo del coronavirus: «Sono stato in Spagna, Olanda e a lungo in centro Italia. Ma torno spesso a Novi, dove vivono ancora i miei famigliari e dove ho svolto alcuni lavori su commissione. Ricordo con piacere ad esempio il container di aiuti destinato in Burundi, che avevo decorato per l’associazione Ascolta l’Africa». E poi Novi, Alessandria, Tortona sono state le prime piazza dove l’artista si è esibito lavorando – come si dice in gergo – a cappello, confidando nella generosità del pubblico di strada.

Presto ripartirà, direzione Berlino. «Muoversi è la condizione naturale del nostro lavoro», dice. Tutto l’opposto dell’isolamento che la pandemia ci ha insegnato: «Si sta sempre più volentieri all’interno della propria cerchia, si guarda poco agli altri. Ma se si ha qualcosa da dire, qualcosa da condividere, bisogna uscire dalla propria stanza e farlo».