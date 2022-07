Pozzolo, addio all'ex consigliere comunale Giovanni Pavese

POZZOLO FORMIGARO — Saranno celebrati domani a Pozzolo Formigaro i funerali di Giovanni Pavese, 78 anni. Pavese negli anni Ottanta era stato consigliere comunale per il Pci, sotto la guida del sindaco socialista Giovanni Masini. Ex dipendente dell’Enel, a lungo è stato un attivo volontario delle Feste dell’Unità. Lascia la moglie Rosa, la figlia Silvia e il fratello Bruno. I funerali si terranno martedì 12 luglio alla chiesa di San Nicolò (ore 9.30); il rosario è in programma stasera alle 20.30.