Teatro, il premio Buarné 2022 a Lella Costa e Daniele Gol

NOVI LIGURE — Fine settimana tutto dedicato al teatro per la Soms di Novi Ligure. Dopodomani, mercoledì 13 luglio dalle 19.30 nell’ambito della rassegna estiva AperiSoms il giardino di via Cavanna 12 ospiterà lo spettacolo “Tarot”, un monologo ispirato ai tarocchi di Marsiglia, di e con Elena Forlino, accompagnata dalla musicista Sara Castelli.

Venerdì 15 luglio, contestualmente al programma dei “Venerdì di luglio”, la scena si sposta sulla scalinata della chiesa di Sant’Andrea, luogo iconico per i novesi. Durante la serata, che vedrà le esibizioni musicali del Trio Strano (Stefano Marelli, Gianni Nesto e Marco Topini) e dei Quok, sarà consegnato il premio Enzo Buarné 2022.



Elena Forlino

«Il premio Buarné è giunto, dopo una lunga pausa obbligata dell’emergenza covid e da altre vicissitudini, alla sua quinta edizione – dicono dalla Soms e dal Teatro del Rimbombo – Non è stato facile neppure arrivare a questa data, ma non volendo attendere oltre si è scelto di regalare alla cittadinanza novese questa occasione. Tutto all’aperto, in una piazza pubblica, quindi. Del resto, sono quelle le vere origini del teatro moderno. Teatro che il nostro premio cerca di onorare da sempre. E questa edizione 2022 lo fa con un riconoscimento a due figure di spicco, in ambito sia locale che nazionale e internazionale».

Il premio “L’arte dell’attore” andrà infatti a Lella Costa, personaggio noto di cinema, tv e teatro che non ha bisogno di presentazioni, mentre il premio “L’eco del Rimbombo” sarà conferito a Daniele Gol, regista e fondatore nel 2003, insieme a Laura Marchegiani, di Teatrodistinto.

Daniele Gol