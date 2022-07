Pernigotti ancora nel limbo, altro rinvio sulla cassa integrazione

NOVI LIGURE — Pernigotti continua a rimanere in mezzo al guado. Ieri dal tavolo aperto al ministero del Lavoro non è arrivata l’attesa risposta sulla proroga della cassa integrazione, richiesta dal proprietario Ahmet Toksoz e dal nuovo amministratore delegato Gokhan Inceoglu. La riunione è stata aggiornata al 21 luglio: i 56 lavoratori della fabbrica dolciaria di Novi Ligure dovranno ancora attendere per sapere cosa ne sarà dei loro impieghi.

Attualmente sono in ferie “forzate”. Chi invece ha esaurito i periodi di ferie viene pagato dall’azienda, ma nessuno va più a lavorare nello stabilimento di viale della Rimembranza da tempo, perché tutti gli impianti sono fermi. La cassa integrazione è scaduta il 30 giugno scorso e la Pernigotti ha chiesto una proroga di 12 mesi. Manca anche il piano industriale, richiesto sia dal ministero che dai sindacati: l'azienda, se vorrà avere una possibilità che la cassa sia prorogata, dovrà presentarlo entro il 21 luglio.

