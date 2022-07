Mountain bike, i Cinghiali verso gli Italiani di Bielmonte

FRONT (TORINO) — A una settimana esatta dal Campionato Italiano giovanile di mountain bike i segnali che sono arrivati dagli atleti novesi domenica scorsa sono molto buoni. Lo scorso weekend si è gareggiato in quel di Front, nel torinese, e i biker dei Cinghiali di Novi Ligure si sono distinti nonostante gli avversari di alto livello e il gran caldo.

Bene in particolare Simone Grenghi, rientrato alle gare dopo un piccolo infortunio: chiude infatti nella top ten tra gli Esordienti primo anno tagliando il traguardo in ottava posizione. In crescita, al suo primo anno nelle gare di mountain bike, Lorenzo Balbi che chiude la sua prova a un soffio dalla zona punti.

Mountain bike, al parco Castello torna la Piemonte Cup In gara i titoli regionali per gli Esordienti e gli Allievi ma ci sarà spazio per tutte le categorie e tutte le età

Nei ragazzi più grandi, gli Esordienti del secondo anno, ottime le prove di Simone Pichetto e di Nicolò Corte rispettivamente quinto e settimo. Sfortunata la prova invece di Luigi Gualco che purtroppo ha dovuto rincorrere da lontano e battagliare con un problema alla catena più che con gli avversari. Bene anche la prestazione di Amedeo Chiappuzzo, che taglia il traguardo in 16esima posizione. Purtroppo un problema fisico ha costretto al ritiro Jacopo Baccaglini.

Nella categoria giovanile più alta, gli Allievi del secondo anno, ottima la prova di Pietro Moncalvo (settimo). Anche Mirco Paveto chiude con soddisfazione la sua gara.

Ma ora i ragazzi dei Cinghiali di Novi Ligure sono già con la testa rivolta all’evento più importante della stagione e cioè la giornata in cui si assegneranno i titoli nazionali: appuntamento il prossimo weekend a Bielmonte (Biella).

Nella foto di apertura, i biker novesi qualificati al Campionato Italiano: da destra Amedeo Chiappuzzo, Nicolò Corte, Simone Grenghi, Pietro Moncalvo, Simone Pichetto accompagnati dal ds Stefano Bellingeri