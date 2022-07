Rotary Gavi Libarna, passaggio di consegne tra Zambruno e Ponzano

PARODI LIGURE — Passaggio di consegne per il Rotary Club Gavi Libarna. All’abbazia di San Remigio, a Parodi Ligure, i Rotary si sono dati appuntamento per decretare la chiusura dell’anno rotariano 2021-2022 e l’inizio del nuovo anno.

Il collare di presidente per l’anno 2022-2023 è passato da Maurizio Zambruno a Roberto Ponzano, noto imprenditore di Novi Ligure, titolare dell’azienda Eros di Bosco Marengo e appassionato cultore di musica (ha fondato l’associazione Gavazzana Blues). Rinnovato anche il consiglio direttivo che vede come vice presidenti Walter Ansaldi e Natale Spineto e come segretari Andrea Romanello e Giancarlo Laguzzi.

Rinnovate anche le presidenze dei Club giovani: per il Rotaract sarà presidente Alessia Arbasino mentre per l’Interact la nuova guida sarà Allegra Cini.