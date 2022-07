San Giuliano Nuovo saluta, in Prima c'è il Libarna

SAN GIULIANO NUOVO - Cala il sipario (per ora) su un bella storia di calcio di provincia, quella del San Giuliano Nuovo, che è stata, per molti anni, la creatura, e la seconda famiglia, di Cesare Ricci, uno di quei presidenti factotum, che trovano nella passione la ragione degli investimenti, per dare alla comunità locale una ragione in più per sentirsi unita e orgogliosa.

Ricci se ne è andato alcuni mesi fa, la squadra ha chiuso il campionato, ma proseguire l'attività non era più possibile. Così il tecnico, Paolo Picardi, e il ds, Moreno Zuccarelli, sono passati alla Spinettese, seguiti da un gruppo di giocatori. E il titolo di Prima Categoria è, ora, del Libarna, fusione per incorporazione e salto in avanti per i serravallesi, che arrivano dalla Seconda e si stanno già muovendo sul mercato. Le prime firme sono quelle Ismael Kalissa, che ha giocato in Promozione in Calabria, e del centrocampista Lorenzo Campi, l'anno scorso al Predosa.

Promozione, si aggiunge

Molte trattative anche per le squadre di Promozione della provincia. La matricola Felizzano, che avrà in panchina Raimondi, ha ingaggiato Michele Limone, centrocampista, '97, l'anno scorso all'Asca e, ancora prima, a Castellazzo, che conosce bene la categoria e quella superiore.

Anche l'Asca è molto attiva: dopo l'attaccante Alan Myrta, in uscita dalla Luese Cristo, ecco Miguel Maldonado per il centrocampo. Molta esperienza per il giocatore che, nell'ultima annata, era all'Arquatese, elemento di quantità che non disdegna certo la qualità.