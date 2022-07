Ascolta l'Africa, i volontari novesi pronti a tornare a Murayi

NOVI LIGURE — I volontari di Ascolta l’Africa ad agosto torneranno in Burundi. La settimana scorsa, con una grande festa al parco del Castello, l’associazione di Novi Ligure ha fatto il punto sui progetti già realizzati alla missione di Murayi e su quello che ancora rimane da fare.

«Dopo due anni un gruppo di otto volontari tornerà in Africa», spiegano dall’associazione, emanazione della parrocchia novese di San Pietro. A causa del coronavirus infatti i viaggi di solidarietà erano stati interrotti; nel 2021, a Murayi si era recato solo Stefano Gabriele, per portare avanti i lavori di miglioramento della missione, che proseguono ormai dal 2010.

L’elenco è lungo: «Tanto per cominciare abbiamo in programma la manutenzione della locale Casa del giovane, che ogni giorno accogliere tra gli 800 e i mille ragazzi». A Murayi ormai la popolazione è intorno ai 40 mila abitanti e molti sono giovani: «Tra i progetti c’è l’apertura di una scuola di falegnameria e la presa in carico di un istituto elementare che, dopo un percorso triennale di accompagnamento, potrà conferire diplomi con valore legale. Vi realizzeremo nuove aule e la scuola sarà dedicata a don Alfredo Ferrari, il sacerdote scomparso lo scorso mese a 92 anni, per lungo tempo missionario diocesano in Burundi».

Durante la festa al parco del Castello, i volontari hanno raccolto fondi per l’iniziativa “Un pasto per tutti”: «Si tratta di garantire con una certa continuatività un pasto proteico ai ragazzi, in modo da combattere la malnutrizione – dicono da Ascolta l’Africa – Inoltre finanzieremo impieghi retribuiti per i giovani che potranno così guadagnare abbastanza da pagarsi la scuola e amplieremo la rete dell’acquedotto».

A partire, dal 10 al 28 agosto, saranno i volontari Amos, Dante e Mària Buriolla, Chiara Casagrande, Giampiero Fasciolo, Stefano Gabriele, Marco Isaia e Laura Magaglio.