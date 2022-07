Centrosinistra in assemblea: «Ripartire dal rapporto con i novesi»

NOVI LIGURE — A Novi Ligure il centrosinistra inizia la lunga corsa verso le elezioni comunali della prossima primavera e lo fa con un’assemblea pubblica si terrà lunedì prossimo, 25 luglio, presso il circolo Ilva (corso Piave 2, ore 21.00). «Archiviata la fallimentare esperienza di governo della destra, intendiamo ripartire dal rapporto con i cittadini novesi», dicono le forze del centrosinistra.

A organizzare l’evento sono Articolo Uno, Pd, Moderati, 20 per Novi, Partito Socialista e Democratici per Novi. L’assemblea pubblica è aperta a tutti i cittadini e per favorire la partecipazione a ogni intervento sarà concesso il tempo di 5 minuti, che sarà scandito da uno schermo posto sul palco.

«L’obiettivo è quello di avviare una elaborazione che parta dalla società civile, dai partiti e dai movimenti cittadini, mirata a costruire il futuro di Novi a partire dalle prossime elezioni amministrative. Previsti ovviamente gli interventi di tutte le forze politiche che si riconoscono nel centrosinistra», dicono. All’interno dell’evento sarà anche previsto uno spazio gioco per i più piccoli e un servizio bar.