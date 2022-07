Confraternita della Maddalena, annullata la processione

NOVI LIGURE — Annullata a Novi Ligure la tradizionale processione di Santa Maria Maddalena che si sarebbe dovuta tenere venerdì 22 luglio. Lo ha deciso la Confraternita della Maddalena e del Ss Crocefisso spiegando che «a seguito del continuo aumento dei contagi da coronavirus, ed essendo la cerimonia in onore della Santa un evento di grande aggregazione, temendo una moltiplicazione dei contagi, con l'appoggio unanime del Consiglio, si è ritenuta responsabile la scelta di annullare l'evento», ha fatto sapere il Priore Mauro Ristagno. Pertanto, ci si limiterà alla celebrazione di una messa, in programma venerdì alle 21.00 nella chiesa di via Abba.