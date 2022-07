Pasturana, per Sant'Anna un weekend di musica e celebrazioni

PASTURANA — Iniziano questo weekend a Pasturana i festeggiamenti per Sant’Anna. Sabato 23 luglio, alle 21.15, ci sarà “E…state in castello” nei giardini del castello dei marchesi Gavotti, con la 33esima edizione del concerto vocale-strumentale. Il baritono Bruno Pestarino verrà accompagnato al violino da Tina Vercellino e al pianoforte da Virginia Fracassi e Giulio Laguzzi. In programma brani di Brahms, Chopin, Mozart, Massenet, Kreisler, Rossini, Elgar e Donizetti. Ingresso a offerta senza prenotazione. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà nella chiesa parrocchiale.

Domenica 24 luglio, alle 10.00, si terrà la messa e la processione di Sant’Anna, accompagnata dalla banda di Pozzolo Formigaro. Alle 19.30 presso il centro sportivo, sarà tempo di merenda sinoria preceduta da “Il filo del tempo”, evento conclusivo dei laboratori del festival Radic’Arte, che unisce la danza al recupero delle tradizioni della comunità di Pasturana. Alle 21.00 partita a calcio “Giovani contro Vecchi”.

Si termina con la danza. Sabato 30 luglio dalle ore 18.00 presso il castello dei marchesi Gavotti performance di danza e di musica del vivo, “Riscoprendo il Castello” a cura di Radic’Arte. Ingresso a offerta su prenotazione al numero 351 7114177 (anche WhatsApp).