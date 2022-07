Torna 'Gelato in festa' con Passaporto del goloso e gusti speciali

NOVI LIGURE — In occasione della Fiera d’Agosto, dal 3 al 5 agosto a Novi Ligure torna “Gelato in festa” con un’anteprima speciale la sera del 4 agosto: la “passeggiata gelatosa” . Anche quest’anno l’evento vuole valorizzare la maestria delle gelaterie artigianali, l'alta qualità delle materie prime e l'estro con cui gli abili artigiani locali realizzano ghiotte combinazioni per creare quel ristoro fresco e goloso, un piacere per le calde giornate estive.

L’edizione 2022 prevede la conferma della formula apprezzata gli scorsi anni insieme a qualche novità, come il tema del gusto speciale (quest’anno saranno i prodotti tipici del Distretto del Novese) a cura di ciascuna delle gelaterie aderenti e il Passaporto del Goloso con cui in queste tre giornate si potranno collezionare tutti i timbri delle gelaterie aderenti.

Il passaporto serve per viaggiare e anche quello di Novi Gelato in Festa non fa eccezione: l’itinerario proposto attraversa tutta Novi e passeggiata alla ricerca delle gelaterie potrà trasformarsi in un pretesto per scoprire le bellezze del centro storico, aiutati dalla app gratuita Visit Distretto del Novese.

Novità 2022 la passeggiata serale gelatosa in programma il 4 agosto che permetterà di ottenere un timbro speciale, quello del Distretto del Novese, da apporre sul Passaporto del Goloso. Chi completerà il passaporto avrà poi diritto a tre gelati gratuiti e potrà provare ad aggiudicarsi 1 chilo di gelato grazie a un concorso fotografico su Instagram (il tag è #novigelatoinfesta).

Il passaporto del goloso potrà essere ritirato presso le gelaterie aderenti all’iniziativa o scaricato dal sito www.distrettonovese.it, dove è possibile trovare anche tutte le informazioni relative al contest fotografico.

Ci sarà anche un momento per i più piccoli. Alla Libreria del Sanconiglio di piazza Carenzi, il 5 agosto alle 11, si terrà il Laboratorio gratuito del Gelato, adatto dai 4 anni in su. Info e prenotazioni 0143 341974 o info@labottegadelsanconiglio.it.