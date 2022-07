Karolina Sekula, recital pianistico per le Settimane Musicali

FRANCAVILLA BISIO — Secondo appuntamento della rassegna Settimane Musicali Internazionali, organizzata dall’associazione Musica & Cultura Pentagramma e diretta da Gianluca Faragli. Domani, sabato 23 luglio alle 21.00, nel salone della Saoms di Francavilla Bisio, si terrà il recital al pianoforte di Karolina Sekula.

La giovane pianista – si è diplomata con lode alla Scuola di Musica e d'Istruzione Generale Karol Szymanowski a Toruń – si cimenterà in “Sonate e Fantasie” con un programma di tutto rispetto, eseguendo la Fantasia in d-minor KV 397 di Mozart, la Sonata no. 7 in re maggiore Op. 10 no. 3 di Beethoven, la Sonatine Op. 40 di Ravel e la Sonata no. 2 Op. 36 di Rachmaninov.

«Il festival rientra tra le istanze triennali presentate al Ministero della Cultura – spiega Faragli, annunciando alcune novità dell’edizione 2022 – Il festival viene realizzato come sempre in collaborazione con l'associazione Oltregiogo, con il contributo di Fondazione CrAl e di Fondazione Crt e il sostegno di sponsor locali». In occasione dei concerti, viene portata avanti una raccolta fondi a favore della Lilt di Novi Ligure, che, come ha specificato il presidente, l’ingegner Giovanni Castellani, andrà a contribuire all'acquisto di un ecografo per il reparto di Urologia dell'ospedale di Novi Ligure. Prenotazioni: cell. 334 9465142 e 347 1099307.

Tutti gli aggiornamenti e le altre date della rassegna musicale possono essere consultati sul sito web dell’associazione Musica & Cultura Pentagramma e sui canali social delle Settimane Musicali.