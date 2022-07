Voltaggio, in pinacoteca una visita guidata con l'esperto

VOLTAGGIO — Domani, sabato 23 luglio alle 17.00, l’associazione di volontariato L’Arcangelo organizza una visita guidata alla pinacoteca dei Cappuccini di Voltaggio condotta dal professor Marcello Massone. È necessaria la prenotazione; posti limitati. Richiesto un contributo di 5 euro a persona a sostegno dell’attività associativa. Prenotazioni: cell. 347 4608672; mail all’indirizzo info@pinacotecadivoltaggio.it. Visti gli ambienti ristretti del convento, si consiglia l’utilizzo della mascherina Ffp2.

Iniziativa realizzata in collaborazione con Museo dei Cappuccini di Genova e Comune di Voltaggio, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Viscol. La pinacoteca voltaggina conserva una collezione di dipinti di arte sacra dal XV al XVIII secolo e si trova in via Provinciale 1. Fino a settembre, è aperta la domenica (e i giorni festivi) dalle 15.30 alle 18.30 con ingresso a offerta libera.