Gli studenti del Ciampini Boccardo all'osservatorio astronomico della Val d'Aosta

Con la visita didattica svolta il 26-27 maggio presso l’Osservatorio Astronomico della Valle D’Aosta, l’IIS “Ciampini-Boccardo” di Novi Ligure ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che ha permesso la riuscita dell’attività presso l’Osservatorio di Lignan e poter far sviluppare le competenze in ambito STEM, con i laboratori proposti ai nostri studenti. E’ stato vissuto un momento di aggregazione, venuto a mancare nel periodo pandemico, che ha permesso agli studenti partecipanti al progetto didattico-divulgativo “Spazio alla Conoscenza” di usufruire di un soggiorno gratuito di una notte (2 gg.) nella vallata di Saint Barthelemy a Nus, in Valle d'Aosta.