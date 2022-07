A Santa Croce il concerto della fanfara dell'Aeronautica Militare

BOSCO MARENGO — Un appuntamento con la grande musica quello di stasera al complesso monumentale di Santa Croce, a Bosco Marengo: alle 20.30 avrà infatti luogo il concerto della Fanfara della 1ª Regione Aerea dell’Aeronautica Militare, diretta dal luogotenente Antonio Macciomei, con la partecipazione straordinaria della Civica Orchestra di Fiati di Milano.

Il concerto rientra nel programma dell’edizione 2022 del Novi Musica Festival, organizzato dall’associazione Novi Musica e Cultura (che vanta la direzione artistica del maestro Maurizio Billi, direttore della banda della Polizia di Stato), in collaborazione con l’associazione Karkadè e il Comune di Bosco Marengo.

Il Novi Musica Festival ha annesso un concorso internazionale di composizione per fiati e percussioni. L’edizione dello scorso anno, al quale hanno partecipato compositori da tutto il mondo, ha annoverato in giuria sia il maestro Billi che il maestro Leonardo Laserra Ingrosso (direttore della banda musicale della Guardia di Finanza), nonché il clarinettista Rocco Parisi.

Nel programma musicale, che prevede musiche di Ferran Ferrer (musicista conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, già vincitore di ben due edizioni del Concorso Marenco), Ennio Morricone e Romualdo Marenco – musicisti a cui l’associazione Novi Musica e Cultura è molto legata – verrà eseguito in prima assoluta mondiale il brano vincitore della prima edizione del concorso, l’opera “Concert in blu” del compositore David Cuevas, che arriverà dalla Spagna per partecipare al concerto (Cuevas vinse anche l’edizione 2013 del Concorso Marenco).

A conferire ulteriore prestigio all’evento sarà una presenza istituzionale di rilievo: l’Ambasciata di Spagna ha comunicato la presenza di María Jesús García Miguel, console onoraria, che premierà Cuevas.

Ad arricchire la splendida cornice del complesso monumentale di Santa Croce, uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia della provincia di Alessandria, sarà presente con una scultura dedicata all’Aria, l’anteprima della mostra “Aria e Pensiero” dell’artista di Novi Ligure Gianni Noli.

