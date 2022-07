Alla cascina Binè concerto al tramonto per "Suoni dalle colline"

NOVI LIGURE — Un viaggio tra arte e musica che suscita emozioni attraverso un itinerario culturale lungo tutta un’estate con programmi diversificati. “Suoni dalle colline del Gavi e dell’Oltregiogo” è un tour itinerante di musica e paesaggi nato, come lo scorso anno, dalla collaborazione tra l’Orchestra Classica di Alessandria, che ne assume la direzione artistica, il Comune di Gavi (nelle persone del sindaco Carlo Massa e dell'assessore Francesca Regoli) e l’associazione Oltregiogo (presieduta da Dino Angelini).

L’edizione 2022 verrà inaugurata martedì 26 luglio (alle 21.15) alla cascina Binè di Novi Ligure, che ospiterà il “Concerto al tramonto” con i Solisti dell’Orchestra Classica e Giuseppe Canone eseguendo brani di Morricone, Gardel, Lavagnino. Il 31 luglio ci si sposta nella chiesa parrocchiale di Capriata d’Orba (con Giuseppe Canone), mentre venerdì 26 agosto il tour toccherà Lerma e, il giorno successivo, Gavi; il 31 agosto Silvano d’Orba e il 7 settembre Tortona.

L’edizione 2022 - in collaborazione con le rassegne “Orchestra in provincia… e non solo!” e “Suoni dalle colline di Langhe e Roero” - gode del patrocinio dei Comuni, del sostegno di associazione Oltregiogo, Regoli restauri, Società Filarmonica di Lerma, Cascina Binè, Fondazione CrAl ed è sostenuta dal Club Unesco. Ingresso libero, con prenotazione a info@orchestraclassicadialessandria.it.