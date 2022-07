Ecco i gironi di Eccellenza e Promozione

ALESSANDRIA - Tutto come previsto: le squadre della nostra provincia sono state inserite nello stesso girone sia nel massimo livello regionale, l'Eccellenza, sia in Promozione dove la presenza 'alessandrina' è da record e ogni settimana ci saranno almeno due derby.

Si parte l'11 settembre, niente infrasettimanali e ultima giornata in calendario per il 30 aprile senza stop per i mondiali, ma con la sosta invernale dal 18 dicembre all'8 gennaio.

L'Eccellenza torna con i raggruppamenti a numero pari di squadre. Due i ripescaggi, dopo l'esclusione del Rivoli, Cossato e Cheraschese. Acqui e Luese Cristo Alessandria nel raggruppamento B con le 'veterane' della categoria Cuneo Olmo, Alba calcio, Albese calcio, Cavour, Cbs scuola calcio, Giovanile Centallo, Moretta, Pro Dronero, San Domenico Savio Asti, Sanmauro e Vanchiglia, la neopromossa Pro Villafranca, il retrocesso Saluzzo e la ripescata Cheraschese. Sfumato il sogno di ripescaggio della ValenzanaMado.

Promozione alessandrina

A forti tinte alessandrine invece il girone D di Promozione: ben dieci le società della provincia, Arquatese Valli Borbera, Asca, Calcio Novese, Castellazzo, Felizzano, Gaviese, Junior Calcio Pontestura, Ovadese, Pastorfrigor Stay e Valenzana Mado che se la vedranno con le 'superstiti' Pozzomaina, San Giacomo Chieri e Trofarello, le neopromosse Beppe Viola Torino e Psg Pino Torinese e la retrocessa Atletico Torino. La Santostefanese passa con le cuneesi

Subito derby

Il direttivo della Figc - Lnd regionale ha deciso anche gli accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia delle due categorie: in Eccellenza si parte domenica 28 agosto con Luese Cristo - Acqui che si affronteranno nel ritorno una settimana dopo all'"Ottolenghi", mentre in Promozione gli abbinamenti sono Jcp - Pastorfrigor Stay, Felizzano - Castellazzo, Asca -Valenzana Mado, Ovadese - Gaviese e Arquatese - Novese. Andata il 4 settembre, ritorno, a campi invertiti giovedì 15.