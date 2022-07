"Segnali di vita", i ragazzi del Ciampini nel docufilm sull'astronomia

NOVI LIGURE — Con la visita didattica all’Osservatorio Astronomico della Valle d’Aosta, l'istituto Ciampini-Boccardo di Novi Ligure ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che ha permesso la riuscita dell’attività presso l’Osservatorio di Lignan e poter far sviluppare le competenze in ambito Stem, con i laboratori proposti ai nostri studenti. E’ stato vissuto un momento di aggregazione, venuto a mancare nel periodo pandemico, che ha permesso agli studenti partecipanti al progetto didattico-divulgativo “Spazio alla Conoscenza” di usufruire di un soggiorno gratuito di una notte nella vallata di Saint Barthelemy a Nus, in Valle d'Aosta.

Contemporaneamente si ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per aver sostenuto le spese e aver permesso all’Istituto di poter partecipare con il gruppo di studenti, alle riprese del film-documentario "Segnali di Vita" documentario del regista Leandro Picarella, che insieme alla società svizzera Soap Factory e Rai Cinema, produce il film. Grazie ad Andrea Bernagozzi, Paolo Calcidese, Davide Cenadelli e Lorenzo Pizzuti, divulgatori scientifici dell'Oavda - si è pianificata la realizzazione di una storia che pone al centro delle vicende narrative, l'Osservatorio Astronomico e gli abitanti della Valle.

"Segnali di vita" parlerà di stelle e di terra, di cielo e di uomini, di meccaniche celesti e fasi della vita. La visita all'Osservatorio da parte del nostro Istituto è sembrato un momento di condivisione ideale per fotografare una fase importante della vita come il passaggio dalla giovinezza alla maturità. Una classe di studenti del quinto anno che va in gita in un Osservatorio, offre uno spaccato secondo il regista ideale per cogliere l'essenza di questa fase di passaggio. Il film non prevede attori protagonisti, bensì uomini e donne, giovani e anziani, interpreti di sé stessi, con un linguaggio che mescola documentario e finzione, definito comunemente "cinema del reale". Tutto questo si è potuto realizzare il 26-27 maggio grazie al Bando Futura della Cassa di Risparmio di Alessandria, che sostiene da anni iniziative didattiche come quella fatta dall’istituto “Ciampini-Boccardo”.

Dunque, dopo due anni di stop a causa del covid-19, l’Istituto Ciampini Boccardo ha ripreso in pieno le visite di istruzione. Dopo la visita all’Osservatorio Astronomico della regione autonoma Valle D’Aosta a Lignan, durante la quale è stato possibile esplorare la superficie del Sole, i ragazzi hanno assistito ad uno spettacolo al planetario dedicato a costellazioni, oggetti e fenomeni celesti visibili nella stagione primaverile, nello specifico le costellazioni dell’Orsa Maggiore e del Leone.

Al termine, conferenza-laboratorio sulla spettroscopia stellare e astrobiologia e infine visita alla città di Aosta con le testimonianze della civiltà romana.

Infine, questa attività costituisce anche un continuum con quella svolta negli ultimi tre anni dall'Istituto, con il progetto didattico-divulgativo "Spazio alla Conoscenza", che ha permesso l'acquisizione di nuove e approfondite conoscenze in ambito tecnologico-scientifico per gli studenti e i docenti attraverso l'intervento di ingegneri, fisici, astrofisici e giornalisti del settore.