"Giallo Paglierino", a Gavi le indagini di Cambiaso e De Bastiani

GAVI — Quarto incontro oggi al Forte di Gavi per “Giallo paglierino”, la rassegna di romanzi crime in cui la visita della fortezza è abbinata all’incontro con gli autori e alla degustazione di Gavi Docg e prodotti De.Co.

Ospiti di questo quarto – ultimo presso la sala conferenze del Forte, che da agosto chiuderà per l’attuazione di importanti lavori di adeguamento dell’accessibilità – Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso, terza coppia coppia di autori della stagione, a raccontare come nascono le vicende di Mistral Garnet e Pietro Farnè, i due carabinieri protagonisti dei loro romanzi, che nel recente “Genova. Scelte di sangue” – per giungere a capo dei misteri su cui sono chiamati a lavorare – svolgono indagini anche lungo la val Lemme, fino a Gavi.

Come di consueto, per accedere al Forte occorre acquistare presso la biglietteria il biglietto di ingresso, che in questa occasione comprende oltre alla visita accompagnati dai volontari degli Amici del Forte e di Gavi, l’accesso all’incontro con gli autori e, al termine, la degustazione a base di Gavi Docg e prodotti De.Co.

Inoltre, tutti i partecipanti che avranno prenotato su Eventbrite.it avranno in omaggio un pratico ventaglio… per portare a casa un po’ del fresco che, grazie alle possenti mura, all’interno dei locali del Forte è sempre godibile, anche in questi giorni di afa estiva.

