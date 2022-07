Novi, di notte niente contenitori in vetro: scatta il divieto

NOVI LIGURE — Fino alla fine dell’anno a Novi Ligure sarà vietato vendere per l’asporto bevande in bottiglie e bicchieri di vetro. Lo ha deciso con uno dei suoi ultimi atti il sindaco Gian Paolo Cabella, che ha firmato un’ordinanza con cui, dalle 8 di sera alle 6 del mattino, stabilisce il divieto valido per tutti i locali, per i negozi e anche per le attività temporanee.

Durante lo scorso weekend gli agenti della polizia municipale e i carabinieri hanno effettuato diversi controlli, «in particolare laddove sono state rilevate criticità ai fini della sicurezza urbana», fa sapere il comandante Armando Caruso. Nell’ambito delle verifiche sono stati elevati anche alcuni verbali relativi proprio al mancato rispetto dell’ordinanza.

Il provvedimento di Cabella stabilisce anche che è vietato portare con sé o consumare all’esterno (con l’eccezione dei dehor) bevande di qualsiasi genere in bottiglie o bicchieri di vetro.

A spiegare le motivazioni dell’ordinanza è lo stesso Cabella: «Si è rilevato un notevole incremento di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne, che costituiscono, in caso di rottura, un pericolo per l’incolumità dei pedoni, un pregiudizio del decoro urbano e che possono essere utilizzati, in casi estremi, come armi improprie».

Nel corso dell’estate i controlli saranno ripetuti, fanno sapere dalla polizia municipale: «L’attività di controllo coordinata con i carabinieri sarà nuovamente svolta durante il periodo estivo, secondo quanto concordato e programmato, al fine di rendere più elevata la percezione e il livello di sicurezza».