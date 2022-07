Lions Gavi, un'estate di eventi per il futuro hub medico

GAVI — Teresa Mantero è la nuova presidente del Lions Club Gavi e Colline del Gavi: ha ricevuto il testimone dall’imprenditore Giacomo Lolaico. Genovese di origine, avvocato e madre di due ragazzi, Mantero ha sposato il territorio di adozione impegnandosi in prima persona in realtà associative che vanno dal volontariato allo sport.

E, nel club gaviese, la sua linea è chiara: «Sosterremo i progetti che sono da sempre nel dna del club come la nostra Fondazione che tanto ci ha aiutato soprattutto quando abbiamo subito le alluvioni e la scuola per cani guida per non vedenti».

E infatti il primo evento di raccolta fondi sarà la replica dello Street Food solidale al ristorante del Golf Club Villa Carolina – in collaborazione con il Rotary Club Novi Ligure – durante la quale sarà possibile assistere a una dimostrazione dei cani guida dei Lions.

«Sarà l’occasione – dice Mantero – per passare una bella serata e comprendere meglio il lavoro che viene fatto per preparare un cane guida destinato a una persona cieca o ipovedente, per cui invito tutti a venire il 29 luglio a Capriata. Ma il nostro progetto di maggior impegno, a partire da quest’anno sarà la creazione di un hub solidale attraverso il quale assistere, con visite mediche specialistiche gratuite e l’aiuto economico per l’acquisto di farmaci, le famiglie e i soggetti deboli del nostro territorio».

Per fare questo sono già in fase di definizione nuovi eventi come “The picnic”, l’appuntamento di agosto tutto british a Cascina Gazzeri a Tagliolo che, per un giorno, farà finta di essere Ascot e, naturalmente, le serate dedicate alla bagna cauda e alla trippa.

«La cifra del nostro club – conclude Mantero – è quella di mettersi a disposizione del prossimo, lavorare divertendosi e cercare di trasmettere questa passione a tutti, coinvolgendoli, perché, riprendendo le parole del past president Lolaico, quando lavoriamo insieme ai cittadini, alle amministrazioni, alle altre associazioni, agli amici, siamo tutti Lions».