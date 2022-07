Minigolf, Prestinari e Chiaravalli brillano agli Italiani

ARIZZANO (VERBANIA) — Il Minigolf Club di Novi Ligure è arrivato ai Campionati italiani di categoria di Arizzano a ranghi ridotti, ma ha comunque conquistato un primo e un terzo posto. A compiere l’impresa Emanuele Prestinari nella categoria elite maschile (età 20-45) e Tiziana Chiaravalli nella categoria senior femminile (età over 45).

Per Prestinari è arrivato il titolo italiano di categoria, a coronamento di una stagione eccezionale che lo aveva già visto salire sul podio sia del Campionato Italiano Matchplay (secondo posto) sia del Campionato Italiano Assoluto (terzo posto). Podio anche per Chiaravalli, che conferma la medaglia di bronzo vinta lo scorso anno nella stessa categoria.

Per entrambi i portacolori novesi è arrivata inoltre la convocazione in nazionale. Il mese di agosto, infatti, per il minigolf è tradizionalmente dedicato ai Campionati Internazionali. Quest’anno, dopo due anni di stop causa Covid, ritornano i campionati europei e mondiali e il Minigolf Club di Novi può annoverare tra i propri tesserati ben tre atleti convocati per le rappresentative nazionali.

Tiziana Chiaravalli difenderà i colori dell’Italia ai Campionati Mondiali Senior, in programma a Wanne-Eickel (Germania) dal 10 al 13 agosto. Per Tiziana un esordio impegnativo, visto che si giocherà su una specialità, il filzgolf, presente soltanto nel nord Europa.

Successivamente, sarà la volta della nazionale Elite che sarà impegnata nei Campionati Europei in programma a Voitsberg (Austria) dal 24 a 27 agosto. Per questa rappresentativa sono stati selezionati Paolo Porta ed Emanuele Prestinari. Per Porta, già campione europeo assoluto nel 2012 e attuale vice-campione europeo in carica (argento vinto nel 2018) si tratta della 15esima convocazione con la nazionale maggiore. Prestinari, anche se molto più giovane, è già arrivato alla decima convocazione a dispetto dei soli 27 anni di età.

Tutti e tre gli atleti novesi dovranno cimentarsi nella specialità filzgolf, particolarmente diffusa nel nord Europa.



Il podio di Chiaravalli