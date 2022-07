Inspired by the King, esperienza d'ascolto con Federico Sacchi

VOLTAGGIO — Domenica 31 luglio, alle ore 21.00, il sagrato della chiesa di Voltaggio ospiterà “Inspired by the King”, un’esperienza d’ascolto curata dal music teller Federico Sacchi. Lo spettacolo, che unisce storytelling, musica, teatro e video, consiste in un documentario dal vivo dedicato alla “colonna sonora del sogno di Martin Luther King”.

Divulgatore, cantante, produttore, critico e consulente musicale, Sacchi ha guadagnato una certa fama proprio con questo tipo di performance, ideate per raccontare artisti che il grande pubblico ha dimenticato o mistificato. Scopo dello spettacolo che sarà messo in scena a Voltaggio è illustrare come la vita e le parole di Martin Luther King Jr. siano state fonte di ispirazione per generazioni di musicisti, appartenenti ai generi più disparati, i quali hanno contribuito a diffonderne il messaggio dopo la morte.

Si va dal jazz di John Coltrane e Nina Simone all’hip-hop dei Public Enemy e Common, passando per Sam Cooke, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Elvis Presley, Queen e U2. Centinaia di composizioni musicali che costituiscono un prezioso strumento di analisi sociale e culturale e che hanno contribuito a trasformare il dottor King in un’icona pop.

L’evento, che sarà presentato dal noto critico cinematografico Steve Della Casa, è parte integrante di Attraverso Festival, rassegna culturale che coinvolgerà 22 comuni piemontesi da luglio a settembre, e di cui Sacchi è ospite per la prima volta.