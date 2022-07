Radic'Arte, al castello di Pasturana visite a passo di danza

PASTURANA — Domani a partire dalle 18.00 il castello di Pasturana diventerà la perfetta cornice dell’ultimo evento del festival Radic’Arte. La famiglia Gavotti ha aperto le porte dello storico palazzo a una performance che coniugherà danza e arte.

Suddivisi in piccoli gruppi, gli spettatori avranno la possibilità di riscoprire in chiave artistica il castello attraverso una visita guidata e interattiva, in cui gli spazi diventeranno l’ambientazione di performance site-specific di danza contemporanea e musica dal vivo: un invito, questo, a riscoprire ancora una volta il ricco patrimonio artistico-culturale del territorio, a conoscere i linguaggi artistici contemporanei e, soprattutto, a incontrarsi grazie all’arte.

Artiste coinvolte nella performance coreutica saranno Chiara Borghini, Gaia Figini, Marika Di Remigio e Federica Mocchetti, accompagnate dalla musica della Majin Blues Band, della violoncellista Cecilia Ponassi e dalla voce di Noemi D’Angelo. Ingresso a offerta, prenotazione obbligatoria al 351 7114177.