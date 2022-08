Da Tenco a De André, passando per Spoon River: è "Lascia che sia"

TASSAROLO — Domani sera a Tassarolo va in scena lo spettacolo “Lascia che sia fiorito”, dedicato alle opere di Fabrizio De André e Luigi Tenco e ispirato all’“Antologia di Spoon River”, la celebre raccolta poetica di Edgar Lee Masters. L’appuntamento è alle 21.00: sul palco allestito nel giardino della chiesa di San Nicolao saliranno Monica Massone e Paolo La Farina (che è anche regista dello spettacolo); tastiere e voce: Benedetto Spingardi.

«Se Fabrizio De André e Luigi Tenco, incontrandosi di nuovo, facessero una passeggiata a Spoon River… Vi potete immaginare quali “gocce di splendore” ci potrebbero regalare? – si chiedono gli autori – Questo spettacolo di teatro e musica mette in scena alcuni dei personaggi delle poesie di Edgar Lee Masters raccolte nel meraviglioso volume “Antologia di Spoon River”, e le canzoni di Fabrizio De André dell’album “Non al denaro, non all’amore né al cielo”. Inoltre saranno proposte anche le canzoni di Luigi Tenco che potrebbero essere veramente ispirate ad alcuni dei personaggi dell’antologia».

La musica, la scenografia, le interpretazioni attoriali e le canzoni ci trasportano in un mondo straordinario tanto affascinante quanto reale, in cui le storie sono di grandissima e sorprendente attualità. In scena Monica Massone e Paolo La Farina interpretano la storia dei personaggi, mentre il maestro Benedetto Spingardi interpreta con tastiere e voce alcune delle indimenticabili canzoni di De André e Tenco. Ingresso 13 euro, prenotazioni 348 9117837.