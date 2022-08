Mondiali U20, Ludovica Cavo in finale

CALI - Missione compiuta: ai Mondiali Under 20 di atletica, a Cali, in Colombia, Ludovica Cavo conquista un posto in finale.

La 18enne portacolori dell'Atletica Serravallese quasi ripete il tempo fatto in batteria, suo nuovo primato: in semifinale 57''78, solo un centesimo in più e quarto crono di ammissione alla gara che assegnerà il titolo iridato, con due italiane al via.

Mondiali U20, Cavo fa il record Sui 400 hs la gaviese fa il miglior tempo in batteria

Cavo, da Gavi, allenata da Roberta Grassi, proverà a conquistare una medaglia: per lei tifo a distanza, alle 00.10 (ora italiana) del 5 agosto. Per inaugurare al meglio una grande giornata di sport.