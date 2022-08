Fiera d'agosto e festa del gelato, a Novi weekend per i golosi

NOVI LIGURE — C’è fermento, in città, per la terza edizione di Novi Gelato in Festa, che si aprirà con un’anteprima questa sera, 4 agosto, a partire dalle 20,30, per poi proseguire fino a domenica. L’evento vuole valorizzare la maestria delle gelaterie artigianali e l'alta qualità delle materie prime. Negli stessi giorni si svolgerà anche la tradizionale “Fiera d’Agosto” con le bancarelle dislocate lungo viale Saffi dal 5 al 7 agosto.

Tra le novità di quest’anno arriva il gusto speciale dedicato ai prodotti tipici del Distretto del Novese. «Le gelaterie- dice Barbara Gramolotti, referente del Distretto del Novese- hanno risposto con entusiasmo al nostro appello proponendo un bel ventaglio di gusti speciali. Protagonisti indiscussi della festa saranno i prodotti De.Co. del Distretto del Novese come ad esempio il canestrello, il bacio di dama, il moretto e i ceci della Merella e naturalmente il cioccolato nelle sue diverse declinazioni.»

Andiamo a scoprire insieme le proposte dei maestri gelatieri novesi. Riccardo il Gelatiere proporrà, come gusto speciale, Il Gianduiotto mentre Nicolò Cappati- Pasticceria Gelateria Giardini- punterà su Robiola Mi e Ti, una base di ricotta variegata con fragoline di Tortona e biscotto di meliga, oppure con crespella di ceci della Merella e confettura di cipolle di breme a scelta del goloso avventore. Da Matteo Calderone della pasticceria Elvezia, invece, si potrà gustare il Novi Elvezia: panna d’alpeggio con nocciola trilobata igp Piemonte, gianduia e cristalli di sale. La Giuliateria 1860 Bar Gelateria preparerà il Canestrello novese e gianduia; mentre il Forno dell’antica ricetta panificio, gelateria, bistrot proporrà il gusto al Bacio di Dama. Infine al Bar Marenco sarà possibile trovare e gustare il Moretto di Gavi realizzato dal Bar Gelateria Matteo di Gavi (aperto il 5-6-7 agosto, chiuso il 4 sera).