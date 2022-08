Alla Corte Solferino musica e teatro "a chilometri zero"

NOVI LIGURE — Anche per il mese di agosto Corte Solferino sarà la scenografia di una serie di appuntamenti dell’Estate Novese. Si inizia il 7 agosto con la Silent disco poi tornerà il teatro a km zero l’11 agosto. In scena “Buone notizie show”: il noto programma radiofonico condotto sul canale 96.4 di Radio Pnr si sposta sul palco novese e intratterrà il pubblico con artisti del territorio. Ospite d’eccezione sarà Federica Sassaroli, attrice novese che è stata la “voce” di Vodafone. L’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza.

La vigilia di Ferragosto sarà nuovamente Silent disco mentre il 18 agosto, alle 21, protagonista sarà la musica con un tributo a Jimi Hendrix in compagnia di Alessio Menconi jazz band. Il 21 agosto calcherà nuovamente il palco di Corte Solferino Federica Sassaroli in “Prima o poi un titolo lo trovo”: spettacolo di teatro comico e cabaret. Si chiuderà la rassegna il 28 agosto con “La luna non esiste” di Akeron Teatro ovvero Eleonora Bocchio, Luca Moccia, Giulia Orsi, Elisa Rachele Testo. Il ricavato dell’incasso sarà devoluto all’associazione Ascolta L’Africa.